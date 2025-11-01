Трехлетняя девочка погибла во время купания в бассейне на курорте

Трехлетняя британская девочка скончалась из-за несчастного случая в бассейне на греческом острове Родос. Трагедия произошла в середине октября, сообщает Daily Star.
Девочка по имени Матильда находилась под присмотром дяди на территории отеля. Мужчина оставил ребенка без присмотра на 10 минут, после чего обнаружил девочку без сознания в воде.
В критическом состоянии ребенка доставили в местную больницу, затем перевели в госпиталь на Крите. Позже девочку вертолетом транспортировали для лечения в Великобританию, но спасти ее не удалось.
Расследование показало, что в отеле не были обеспечены должные меры безопасности: у бассейна отсутствовал дежурный инструктор и спасательное оборудование. С момента происшествия до смерти девочки прошло 12 дней.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.