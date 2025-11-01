Губернатор Гладков сообщил о попытках ВСУ разрушить инфраструктуру водохранилища

Гладков рассказал о продолжающемся сбросе воды с Белгородского водохранилища.
Белгородское водохранилище продолжает сбрасывать воду после более чем недельной атаки ВСУ на плотину. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ уже более недели атакуют плотину Белгородского водохранилища, что привело к продолжающемуся частичному сбросу воды. Ситуация находится в ведении Федерального агентства по водным ресурсам, а областные власти оказали всю необходимую помощь. Совместными усилиями удалось стабилизировать положение, которое наблюдалось в первые пять дней после начала атак», — сказал Гладков во время вечернего эфира и выразил надежду, что федеральные власти примут меры для полного прекращения сброса воды.
Атаки на Белгородское водохранилище начались более недели назад, когда украинские военные нанесли удары по дамбе объекта, что привело к повреждению гидротехнического сооружения и запустило процесс частичного сброса воды. После начала атак уровень воды в водохранилище снизился на один метр, в результате чего в зоне возможного подтопления оказались около тысячи жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области и Харьковской области, власти которых организовали эвакуацию и усилили меры безопасности из-за риска повторных обстрелов.