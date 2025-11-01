Губернатор Гладков сообщил о попытках ВСУ разрушить инфраструктуру водохранилища

Атаки на Белгородское водохранилище начались более недели назад, когда украинские военные нанесли удары по дамбе объекта, что привело к повреждению гидротехнического сооружения и запустило процесс частичного сброса воды. После начала атак уровень воды в водохранилище снизился на один метр, в результате чего в зоне возможного подтопления оказались около тысячи жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области и Харьковской области, власти которых организовали эвакуацию и усилили меры безопасности из-за риска повторных обстрелов.