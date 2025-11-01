Захарова назвала неожиданного виновника массовой эпидемии наркотиков в США

«Корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны, а не за ее пределами, источник и причина этой заразы существует не в Каракасе, а в самом Вашингтоне», — написала Захарова в своем telegram-канале. Критика прозвучала на фоне операции США против наркоторговли в Тихом океане, в ходе которой ВМС Америки ликвидировали 14 человек.