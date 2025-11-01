РФ спустила на воду носитель «Посейдона», о котором предупреждали на Западе

Американское издание The Washington Post опубликовало материал о российском автономном подводном беспилотнике «Посейдон», охарактеризовав его как «оружие Франкенштейна». Там же высказали мнение, что «Посейдон» наряду с крылатой ракетой «Буревестник» относится к категории российского «супероружия», которое способно обеспечить военный паритет с Западом.