РФ спустила на воду носитель «Посейдона», о котором предупреждали на Западе

Россия спустила на воду атомную подводную лодку «Хабаровск», специально спроектированную для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Об этом сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

На воду спустили АПЛ «Хабаровск», специально спроектированную для «Посейдона».

«АПЛ “Хабаровск” специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса “Посейдон”», — заявил Кравченко. Его слова передает РИА «Новости».

Адмирал уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний подводной лодки займет не более полугода с учетом актуальности времени. Судно построено на судостроительном предприятии «Севмаш».

«Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой, предназначенный для поражения береговых объектов противника.

Американское издание The Washington Post опубликовало материал о российском автономном подводном беспилотнике «Посейдон», охарактеризовав его как «оружие Франкенштейна». Там же высказали мнение, что «Посейдон» наряду с крылатой ракетой «Буревестник» относится к категории российского «супероружия», которое способно обеспечить военный паритет с Западом.

А эксперт The National Interest назвал «Посейдон» символом российской мощи и способности превзойти Запад с апокалиптическим оружием. По данным издания, подводный аппарат предназначен для создания радиоактивных цунами вдоль побережья вражеских стран.

