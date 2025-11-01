РФ выпустила в северные воды атомную подлодку «Хабаровск»: сколько субмарин на вооружении ВМФ сейчас

В настоящее время ВМФ России имеет на вооружении подводные лодки 13 различных проектов. Точное общее количество подлодок постоянно меняется из-за строительства, списания и модернизации, поэтому невозможно назвать одну точную цифру. По разным оценкам на август 2025 года, в составе Военно-морского флота России находится от 58 до 63 подводных лодок. Точные данные о количестве подлодок в боевом составе являются военной тайной, но общая численность флота включает атомные и дизель-электрические субмарины. URA.RU изучило ключевые и наиболее важные проекты.