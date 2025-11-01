Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в жилом доме в Зеленограде

В результате пожара в жилом доме в Зеленограде погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате пожара в жилом доме в Зеленограде погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пожар произошел в квартире на шестом этаже жилого дома. Самостоятельно через подъезд эвакуировались 30 человек. На кадрах видно, как огонь и зеленеющий из-за подсветки дым вырываются из окна дома, передает РЕН ТВ.

Два дня назад загорелась квартира жилого дома на Дубнинской улице. Очаг возгорания находился в спальне на 12-м этаже. В результате погиб один человек.