Север Запорожской области остался без света из-за атак ВСУ

Север Запорожской области остался без света из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«В связи с очередной атакой со стороны ВСУ на энергообъекты Запорожской области северная часть региона остаётся без электроснабжения», — говорится в сообщении.

По словам главы области, специалисты ведут оперативные работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении села Красногорское в Запорожской области. Контроль над населённым пунктом установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии, которые завершили зачистку укреплённых позиций противника.

