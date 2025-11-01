Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанин задержан за странные обряды у дома экс-сожительницы

Женщина пожаловалась на систематическое психологическое давление.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские задержали жителя Ростовской области, который проводил странные обряды у дома бывшей сожительницы, пытаясь привлечь ее внимание. Об этом сообщили в региональном ГУМВД России.

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором мужчина в черном балахоне с капюшоном кладет возле ворот частного дома отрезанную голову коровы и рисует красной жидкостью вокруг странные знаки.

31-летняя женщина написала заявление в полицию, в котором пожаловалась на систематическое психологическое давление со стороны ее бывшего 34-летнего сожителя.

«Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки», — рассказали в региональном ГУ МВД.

Там добавили, что часть используемой атрибутики мужчина купил в онлайн-магазине, а часть — на мясном рынке города Шахты.

Ранее стало известно о задержании в Петербурге бизнесмена из Прибалтики, разыскиваемого Интерполом за хищение миллиона евро.