Ростовчанин задержан за странные обряды у дома экс-сожительницы

Полицейские задержали жителя Ростовской области, который проводил странные обряды у дома бывшей сожительницы, пытаясь привлечь ее внимание. Об этом сообщили в региональном ГУМВД России.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором мужчина в черном балахоне с капюшоном кладет возле ворот частного дома отрезанную голову коровы и рисует красной жидкостью вокруг странные знаки.
31-летняя женщина написала заявление в полицию, в котором пожаловалась на систематическое психологическое давление со стороны ее бывшего 34-летнего сожителя.
«Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки», — рассказали в региональном ГУ МВД.
Там добавили, что часть используемой атрибутики мужчина купил в онлайн-магазине, а часть — на мясном рынке города Шахты.
