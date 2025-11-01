Голова коровы и кровавый ритуал: попытка привлечь внимание бывшей привела парня в СИЗО

Полицию вызвала местная жительница. Она рассказала, что ее бывший ухажер, которому 34 года, постоянно пытается давить на нее чтобы она вернулась, и выбирает для этого сомнительные методы. Мужчина устраивал мистические обряды возле дома своей бывшей девушки и даже принес отрубленную голову коровы.