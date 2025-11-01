Голова коровы и кровавый ритуал: попытка привлечь внимание бывшей привела парня в СИЗО

В городе Красный Сулин Ростовской области полицейские задержали мужчину, который пытался приворожить свою бывшую девушку с помощью странных ритуалов и отрубленной головы коровы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
«Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Установлено, что в своих действиях он использовал некую атрибутику, которую приобрел в онлайн-магазине, а часть — на мясном рынке города Шахты», — заявили правоохранители.
Полицию вызвала местная жительница. Она рассказала, что ее бывший ухажер, которому 34 года, постоянно пытается давить на нее чтобы она вернулась, и выбирает для этого сомнительные методы. Мужчина устраивал мистические обряды возле дома своей бывшей девушки и даже принес отрубленную голову коровы.
Ранее KP.RU сообщил, что возле сгоревшей часовни Трифона Вятского в Пермской области были найдены следы оккультных ритуалов.