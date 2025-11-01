Поезд эффектно протаранил набитую грушами фуру в Нидерландах

ДТП с фурой и поездом в Нидерландах. Видео © X/OneSixTwoThree1.
Грузовик не успел завершить манёвр на железнодорожном переезде. Шлагбаумы резко опустились с обеих сторон. На записи видно, как водитель почти проехал переезд, затем сдал назад и задел шлагбаум. После этого он вновь продолжил движение, но не успел покинуть пути.
Скоростной поезд, вмещающий 400 пассажиров, разорвал грузовик на части. Пять человек внутри фуры получили травмы, но пассажиры поезда остались целыми.
В это же время в Туле после ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей, число погибших возросло до пяти. Один из пострадавших, которого доставили в больницу после аварии 31 октября на мосту, скончался, несмотря на усилия врачей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.