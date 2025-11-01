Сын пропавшей в тайге Усольцевой снял видео в Москве и возмутил россиян

Пользователи Сети выразили недоумение и возмущение: в то время как в лесах Красноярского края ищут его мать, пятилетнюю сестру Арину и отчима Сергея, Данил выглядит непринужденно и беззаботно. До этого зрители уже неоднократно отмечали его спокойствие на съёмках программы о поисках Усольцевых, из-за чего появились версии, что семья могла скрыться намеренно, а Данил их прикрывает.