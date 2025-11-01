Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденного на 11 тысяч лет основателя криптобиржи нашли мертвым

Основатель турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер скончался в тюрьме строгого режима в городе Текирдаг.

Основатель турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер скончался в тюрьме строгого режима в городе Текирдаг. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, тело осужденного обнаружили в одиночной камере. Следствие рассматривает версию суицида, обстоятельства происшествия выясняются.

Озер был приговорен в сентябре 2023 года к 11 196 годам лишения свободы за мошенничество, создание преступной организации и отмывание денег. Основанная им биржа Thodex обанкротилась в 2021 году, после чего он скрылся в Албании.

Экстрадированный в Турцию в 2023 году, Озер на суде отрицал свою вину. По оценкам следствия, ущерб от деятельности платформы составил сотни миллионов турецких лир.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.