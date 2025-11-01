Осужденного на 11 тысяч лет основателя криптобиржи нашли мертвым

Основатель турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер скончался в тюрьме строгого режима в городе Текирдаг. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным телеканала, тело осужденного обнаружили в одиночной камере. Следствие рассматривает версию суицида, обстоятельства происшествия выясняются.
Озер был приговорен в сентябре 2023 года к 11 196 годам лишения свободы за мошенничество, создание преступной организации и отмывание денег. Основанная им биржа Thodex обанкротилась в 2021 году, после чего он скрылся в Албании.
Экстрадированный в Турцию в 2023 году, Озер на суде отрицал свою вину. По оценкам следствия, ущерб от деятельности платформы составил сотни миллионов турецких лир.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.