В Анталье 11 человек пострадали при опрокидывании автомобиля

В турецкой Анталье 11 человек, включая 10 иностранных туристов, получили ранения в результате опрокидывания автомобиля для сафари в районе Манавгат. Об этом 1 ноября сообщило местное СМИ Lider Antalya.

Источник: AP 2024

По предварительным данным, авария произошла из-за столкновения двух машин для сафари. От сильного удара одна из них перевернулась. Среди пострадавших — четверо граждан Швеции, четверо граждан Великобритании и двое граждан Польши.

Пострадавшие были доставлены в больницы Манавгата после оказания первой помощи на месте происшествия. На место прибыли спасатели, жандармерия и медики. Водитель перевернувшегося автомобиля также получил травмы. Причины аварии устанавливаются.

Ранее, 9 октября, в Абхазии автобус с туристами из Ставропольского края съехал с горной дороги. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу Ткуарчала, где им оказали медицинскую помощь.