В Анталье 11 человек пострадали при опрокидывании автомобиля

Ранее, 9 октября, в Абхазии автобус с туристами из Ставропольского края съехал с горной дороги. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу Ткуарчала, где им оказали медицинскую помощь.