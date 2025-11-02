В Анталье 11 человек пострадали при опрокидывании автомобиля

По предварительным данным, авария произошла из-за столкновения двух машин для сафари. От сильного удара одна из них перевернулась. Среди пострадавших — четверо граждан Швеции, четверо граждан Великобритании и двое граждан Польши.
Пострадавшие были доставлены в больницы Манавгата после оказания первой помощи на месте происшествия. На место прибыли спасатели, жандармерия и медики. Водитель перевернувшегося автомобиля также получил травмы. Причины аварии устанавливаются.
Ранее, 9 октября, в Абхазии автобус с туристами из Ставропольского края съехал с горной дороги. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу Ткуарчала, где им оказали медицинскую помощь.