Минобороны: ПВО уничтожили 29 дронов ВСУ за три часа

Над регионами РФ и акваторией Черного моря уничтожены 29 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО за три часа уничтожили 29 украинских дронов в небе над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, беспилотники были сбиты над несколькими регионами: четыре — в Ростовской области, три — в Крыму, один — в Курской области, а большая часть, 21 дрон, — над акваторией Черного моря. «1 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство. Ранее, в ночь на 1 ноября силы ПВО МО уничтожили шесть украинских дронов на подлете к Москве.

Напомним, что днем ранее попытка удара украинских БПЛА по российским регионам была пресечена силами ПВО РФ. В ходе отражения атаки средствами противовоздушной обороны за три часа было уничтожено 38 беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше