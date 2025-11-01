Минобороны: ПВО уничтожили 29 дронов ВСУ за три часа

Российские силы ПВО за три часа уничтожили 29 украинских дронов в небе над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, беспилотники были сбиты над несколькими регионами: четыре — в Ростовской области, три — в Крыму, один — в Курской области, а большая часть, 21 дрон, — над акваторией Черного моря. «1 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство. Ранее, в ночь на 1 ноября силы ПВО МО уничтожили шесть украинских дронов на подлете к Москве.
Напомним, что днем ранее попытка удара украинских БПЛА по российским регионам была пресечена силами ПВО РФ. В ходе отражения атаки средствами противовоздушной обороны за три часа было уничтожено 38 беспилотников.