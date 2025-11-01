Меликов призвал наказать виновных в массовом отравлении детей в Дагестане

Виновные в отравлении 10 детей в Казбековском районе Дагестана должны понести наказание. Об этом в субботу, 1 ноября, в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меликов.
«Дал поручение оказать пострадавшим всю необходимую помощь…. Ясно одно: виновные в произошедшем должны понести наказание в полной мере», — подчеркнул Меликов.
По его словам, в детских садах отобрали пробы пищи и воды, чтобы установить причины и источники отравления.
Глава Дагестана добавил, что находится на постоянной связи со всеми ответственными службами. На место выехал первый замглавы регионального Минздрава Наби Кураев.
Ранее стало известно, что в Дагестане с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы шестеро детей дошкольного и школьного возраста. Еще четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении. Все отравившиеся проживают в селении Дылым. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Начата прокурорская проверка.