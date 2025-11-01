Меликов призвал наказать виновных в массовом отравлении детей в Дагестане

Ранее стало известно, что в Дагестане с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы шестеро детей дошкольного и школьного возраста. Еще четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении. Все отравившиеся проживают в селении Дылым. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Начата прокурорская проверка.