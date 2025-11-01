Силы ПВО за три часа сбили 29 БПЛА над Черным морем и тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем и тремя регионами РФ. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, над над акваторией Черного моря уничтожили 21 беспилотника, в Ростовской области ликвидировали четыре дрона, в Крыму — три и один сбили в Курской области.
Утром 1 ноября в пресс-службе Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 98 украинских дронов за ночь.
Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.