Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 29 БПЛА над Черным морем и тремя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем и тремя регионами РФ. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем и тремя регионами РФ. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, над над акваторией Черного моря уничтожили 21 беспилотника, в Ростовской области ликвидировали четыре дрона, в Крыму — три и один сбили в Курской области.

Утром 1 ноября в пресс-службе Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 98 украинских дронов за ночь.

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников. Над Белгородской областью ликвидировали 34 беспилотника, в Воронежской области сбили два дрона и еще два БПЛА ликвидировали в Крыму.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше