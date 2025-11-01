Лодка с девятью туристами затонула в Мурманской области во время шторма

Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки в Мурманской области. Видео © SHOT.
К счастью, тогда капитан и все туристы сумели выбраться живыми. Прокуратура сразу же начала проверку по факту инцидента, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности на воде. Оказалось, что капитан туристического судна был пьян.
Ранее Life.ru писал о крушении моторной лодки на реке Каме в Татарстане. Трое пассажиров пропали, ещё двум женщинам удалось самостоятельно доплыть до берега.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.