В Москву направят доклад по делу о обрушении городка под девочкой в Челябинске

Инцидент произошел в июне 2025 года. Девочка упала в результате обрушения деревянных конструкций игрового комплекса. Она повисла на одном из элементов городка, он, предположительно, не был закреплен. Пострадавшую госпитализировали с переломом, у девочки были повреждены три позвонка.