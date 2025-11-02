В аэропортах Краснодара, Сочи и Пензы ввели временные ограничения на полёты

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметил он в официальном сообщении.
Меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасного функционирования воздушного пространства. Сроки действия ограничений будут зависеть от оперативной обстановки в регионах.
Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО 1 ноября уничтожили 29 украинских беспилотников. Большую часть вражеских БПЛА сбили над Чёрным морем.
