В аэропортах Краснодара, Сочи и Пензы ввели временные ограничения на полёты

Вечером 1 ноября в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения действуют в Краснодаре (Пашковский), Сочи и Пензе, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметил он в официальном сообщении.

Меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасного функционирования воздушного пространства. Сроки действия ограничений будут зависеть от оперативной обстановки в регионах.

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО 1 ноября уничтожили 29 украинских беспилотников. Большую часть вражеских БПЛА сбили над Чёрным морем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

