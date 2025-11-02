На школьниц, избивших свердловчанина ради видео, возбудили уголовное дело

Инцидент произошел 30 октября. Школьницы напали на пенсионера, чтобы снять видео для соцсетей. Девочки подошли к мужчине сзади, начали пинать его по ногам и повалили на землю. С ними провели профилактическую беседу, после которой школьницы извинились перед пострадавшим.