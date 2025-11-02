Вечером на трассе в Ростовской области под колесами автомобиля погиб пешеход

В Орловском районе Ростовской области водитель «ВАЗа» сбил насмерть 40-летнего пешехода. Это случилось вечером 1 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Происшествие зарегистрировали вне населенного пункта, на трассе Котельниково — Песчанокопское. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21947» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог наехал на человека, перебегавшего дорогу прямо перед машиной. После этого транспорт столкнулся «Мерседес-Бенц Актрос-184», в составе которого находился полуприцеп-цистерна.
— Пострадавший пешеход скончался на месте. Обстоятельства выясняют правоохранители, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Жителям Дона напоминают: в темное время суток следует носить одежду со светоотражающими элементами.
Водителей также просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Необходимо всегда снижать скорость около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
