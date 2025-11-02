Вечером на трассе в Ростовской области под колесами автомобиля погиб пешеход

Происшествие зарегистрировали вне населенного пункта, на трассе Котельниково — Песчанокопское. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21947» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог наехал на человека, перебегавшего дорогу прямо перед машиной. После этого транспорт столкнулся «Мерседес-Бенц Актрос-184», в составе которого находился полуприцеп-цистерна.