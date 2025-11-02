Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечером на трассе в Ростовской области под колесами автомобиля погиб пешеход

В Ростовской области водитель автомобиля сбил пешехода и столкнулся с большегрузом.

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе Ростовской области водитель «ВАЗа» сбил насмерть 40-летнего пешехода. Это случилось вечером 1 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Происшествие зарегистрировали вне населенного пункта, на трассе Котельниково — Песчанокопское. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21947» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог наехал на человека, перебегавшего дорогу прямо перед машиной. После этого транспорт столкнулся «Мерседес-Бенц Актрос-184», в составе которого находился полуприцеп-цистерна.

— Пострадавший пешеход скончался на месте. Обстоятельства выясняют правоохранители, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Жителям Дона напоминают: в темное время суток следует носить одежду со светоотражающими элементами.

Водителей также просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Необходимо всегда снижать скорость около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.