Взрывы прогремели над Геленджиком и Туапсинским районом

В ночь на воскресенье, 2 ноября, системы противовоздушной обороны (ПВО) России сработали над Геленджиком и Туапсинским районом Краснодарского края, отражая попытки атаки украинских беспилотников. Угроза атаки БПЛА также объявлена в Новороссийске.
Местные жители сообщили о громких взрывах, слышимых над Геленджиком после 23:30, а также о звуках пролета дронов и хлопках в Сочи, Туапсе и Анапе. По предварительным данным, над регионом было сбито около десяти украинских беспилотников. Информация о возможных последствиях атаки пока не поступала, передает Telegram-канал Shot.
Накануне из-за падения обломков беспилотника в Туле ограничили движение транспорта. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, в результате налета никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.