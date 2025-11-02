ТАСС: Командир ВСУ свалил вину за массовую гибель военных на других

«Он пытался устроить на высокую должность свою жену Юлию Фокину (Моисеенко) с позывным Мася. Будучи в “Азове”*, это ему удалось, и долгое время Мася занималась ничем, дослужившись до майора, получив статус ветерана. Затем комбриг занялся путешествиями по городам Украины от Львова до Харькова, где встречался с политиками и чиновниками. После он обнаружил, что большая часть бригады “пропала без вести”», — приводит слова источника ТАСС.