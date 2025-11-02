Губернатор Мельниченко: В Пензенской области введён план «Ковер»

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области начал действовать план «Ковер». Это значит, что воздушное пространство региона закрыто.
«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пензенский глава в Telegram-канале.
Около часа назад на территории региона был введен режим «Беспилотная опасность». Тогда были введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Не так давно в международном аэропорту Оренбурга также был введен план «Ковер». Тогда аэропорт в целях безопасности перестал отправлять и принимать авиарейсы.
Ранее, в ночь на 1 ноября, силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 98 беспилотников над регионами России. Среди них — Брянская, Самарская, Московская, Воронежская и Ростовская области.