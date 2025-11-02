Ричмонд
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманске

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов на станции в Мурманске во время маневровых работ. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку по факту произошедшего.

Сход вагонов произошел во время маневровых работ (архивное фото).

«По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске произошел сход с рельсов пяти грузовых вагонов. Пострадавших в результате инцидента нет. Разлива опасных грузов и задержек движения поездов не допущено», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На место происшествия направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.