Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством

Президент США Дональд Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством. Он приказал своим военным подготовить меры, которые могут быть предприняты против радикалов в Нигерии. Об этом он заявил в соцсетях.

Трамп готов ввести военных в Нигерию.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Нигерии военным вмешательством. Он приказал своим военным подготовить меры, которые могут быть предприняты против радикалов в Нигерии. Об этом он заявил в соцсетях.

«Если правительство Нигерии продолжит убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния», — написал Трамп в Truth Social. Военное ведомство, по его словам, будет готовиться к возможным действиям.

Ранее сообщалось о других заявлениях Трампа. В частности, о возобновлении испытаний ядерного оружия, которые являются поиском рычага давления на Китай и Россию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше