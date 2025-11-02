Ричмонд
В Новороссийске объявлена угроза БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал Кравченко. Глава города призвал жителей соблюдать спокойствие и следовать рекомендациям служб безопасности.

В вечерние часы 2 ноября, в промежутке между 20:00 и 23:00 по московскому времени, силами дежурных подразделений российской системы ПВО над РФ и Черным морем было ликвидировано 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства. Преимущественное количество целей — 21 беспилотник — было нейтрализовано в воздушном пространстве над акваторией Черноморского региона.

