Девять человек пострадали при взрыве на заводе в Иране

Взорвался газовый баллон на заводе по заправке сжиженного газа (архивное фото).
В иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона на заводе по заправке сжиженного газа. В результате инцидента пострадали девять человек, возник пожар, который спасателям удалось локализовать. Об этом сообщает телеканал SNN.
После взрыва возник крупный пожар. Огнеборцы предотвратили распространение огня на цех и соседние здания.
Двух пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи, еще семь человек получили амбулаторное лечение. Специалисты пожарной службы начали расследование причин возгорания. Название завода, на котором произошел взрыв, телеканал не уточнил.