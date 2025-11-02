Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять человек пострадали при взрыве на заводе в Иране

В иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона на заводе по заправке сжиженного газа. В результате инцидента пострадали девять человек, возник пожар, который спасателям удалось локализовать. Об этом сообщает телеканал SNN.

Взорвался газовый баллон на заводе по заправке сжиженного газа (архивное фото).

В иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона на заводе по заправке сжиженного газа. В результате инцидента пострадали девять человек, возник пожар, который спасателям удалось локализовать. Об этом сообщает телеканал SNN.

После взрыва возник крупный пожар. Огнеборцы предотвратили распространение огня на цех и соседние здания.

Двух пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи, еще семь человек получили амбулаторное лечение. Специалисты пожарной службы начали расследование причин возгорания. Название завода, на котором произошел взрыв, телеканал не уточнил.