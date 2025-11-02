Дроны атаковали регионы России, в некоторых городах сработали силы ПВО: онлайн-трансляция

Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов РФ.
Беспилотники атаковали сразу несколько регионов РФ в ночь на 2 ноября. По информации Минобороны, с 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты 29 украинских дронов, больше половина из которых — над акваторией Черного моря. Как сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов, в городе-курорте сработали системы ПВО. Об угрозе атаки беспилотников объявили власти Туапсе, Новороссийска, Пензенской, Воронежской, Тульской, Брянской, Белгородской и Липецкой областей.
На фоне новостей об атаках БПЛА были также закрыты аэропорты Пензы, Краснодара, Сочи, Саратова, Волгограда и Геленджика. Последние новости о налетах дронов на РФ — в трансляции URA.RU.
03:40 В Острогожском районе Воронежской области объявлена тревога из-за угрозы непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает telegram-канал губернатора Александра Гусева. Жителям рекомендуется немедленно зайти в помещение, отойти от окон, а при обнаружении БПЛА — покинуть зону видимости и позвонить по номеру 112.
03:26 Об угрозе атаки БПЛА заявил мэр Сочи. В своем telegram-канале Андрей Прошунин призвал жителей сохранять спокойствие, укрыться в безопасных местах и ждать отмены сигнала.
03:21 Жителей и гостей федеральной территории «Сириус» предупредили о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем telegram-канале написал глава администрации Дмитрий Плишкин. Он заверил, что все силы и средства готовы к отражению угрозы, и призвал сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Рекомендуется следить за официальными обновлениями для получения дополнительной информации.
03:06 Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самара (Курумоч). Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.