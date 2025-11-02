Le Parisien сообщило об освобождении троих подозреваемых в ограблении Лувра

По данным издания, эти люди входили в окружение 37-летнего мужчины и его 38-летней спутницы, которые стали обвиняемыми по делу об ограблении музея. Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за краж. Его следы ДНК нашли на месте ограбления Лувра.
При этом спутницы мужчины в момент ограбления на месте не было.
«Ее ДНК была обнаружена на подъемнике, которым воспользовались преступники, хотя было известно, что ее не было рядом с музеем во время ограбления», — отмечается в публикации.
30 октября были задержаны пять новых подозреваемых в ограблении Лувра. Прокурор Парижа Лора Бекко 29 октября сообщила, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину. Однако 27 октября французский законодатель Александр Портье заявил, что украденные из Лувра драгоценности уже могут быть разобраны и поменять свой вид.
Газета Blick 30 октября сообщила, что грабители попытались продать часть украденного через даркнет в Израиль охранной компании CGI Group. Отмечалось, что после переговоров и проверки информации представители CGI выяснили, что у посредников действительно имеется «как минимум часть украденных вещей».
1 ноября сообщалось, что грабители Лувра позволили правоохранителям найти важные улики из-за своей небрежности. Из-за спешки грабители оставили следователям более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик, отмечает газета.