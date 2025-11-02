Le Parisien сообщило об освобождении троих подозреваемых в ограблении Лувра

30 октября были задержаны пять новых подозреваемых в ограблении Лувра. Прокурор Парижа Лора Бекко 29 октября сообщила, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину. Однако 27 октября французский законодатель Александр Портье заявил, что украденные из Лувра драгоценности уже могут быть разобраны и поменять свой вид.