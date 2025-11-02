Силовики в Одессе набросились на сотню жителей из-за песни на русском языке

В клубе играли песни исполнителей из Белоруссии.
Сотрудники полиции прибыли в один из ночных клубов Одессы после того, как стало известно о воспроизведении музыкальной композиции на русском языке. В заведении была включена песня «Гламур» белорусских артистов uniqe, nkeeei и ARTEM SHILOVETS. Об этом сообщает telegram-канал «RT на русском».
«Видео разошлось в местных соцсетях. Слышно, как собравшиеся массово подпевают», — заявили представители telegram-канала.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что воспроизведение российской музыки в городе недопустимо, и дал указание провести правовую оценку инцидента. После этого заявления в ночной клуб прибыли представители правоохранительных органов для проведения проверки.
Ранее подобные конфликты, связанные с громкой музыкой и нарушением общественного порядка, приводили к серьезным последствиям, включая применение физической силы правоохранительными органами. Так, в Башкирии конфликт на фоне музыки перерос в стрельбу.