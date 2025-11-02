Силовики в Одессе набросились на сотню жителей из-за песни на русском языке

Сотрудники полиции прибыли в один из ночных клубов Одессы после того, как стало известно о воспроизведении музыкальной композиции на русском языке. В заведении была включена песня «Гламур» белорусских артистов uniqe, nkeeei и ARTEM SHILOVETS. Об этом сообщает telegram-канал «RT на русском».