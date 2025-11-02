Ричмонд
Yle: в Финляндии при взрыве фургона погибли два человека

В результате взрыва начался пожар, тела были обнаружены на месте возгорания.

Источник: Аргументы и факты

Два человека стали жертвами взрыва фургона в финском регионе Северное Саво, информирует Yle.

Инцидент случился в коммуне Йоройнен на территории отеля. В результате взрыва начался пожар, тела были обнаружены на месте возгорания.

«В муниципалитете Йоройнен региона Северное Саво фургон вспыхнул со взрывом на территории гостиницы. На месте пожара обнаружены тела двух погибших», — говорится в сообщении.

Повреждения получили кирпичный фасад здания отеля и окна нескольких номеров. Кроме того, часть обломков фургона оказалась на крыше строения. Помимо этого, были повреждены восемь автомобилей.

Владелец отеля Ауво Пуртинен не исключил, что в фургоне могли находиться «запрещённые вещества», в частности, речь может идти о газе. Он отметил, что эта машина принадлежала рабочим.

Ранее сообщалось, что в аэропорту столицы Польши взорвался чемодан одного из пассажиров.