На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв: пострадали девять человек

В иранском Ширазе на заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В иранском городе Шираз прогремел взрыв на заводе по заправке сжиженного газа — взорвался один из газовых баллонов. Об этом сообщает телеканал SNN.

Инцидент произошёл примерно в 18:30 по московскому времени, после чего начался пожар. Спасатели оперативно приступили к ликвидации огня и смогли локализовать возгорание, не дав ему распространиться на соседние цеха и здания.

Уточняется, что в результате взрыва пострадали девять человек: двоих госпитализировали, ещё семерых осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

Причину происшествия сейчас расследуют специалисты пожарной службы, как уточняет источник.

При этом телеканал не сообщает, о каком именно заводе идёт речь.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел вечером в пятницу, 17 октября. Известно, что в результате ЧП погибли три человека.