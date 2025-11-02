На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв: пострадали девять человек

В иранском городе Шираз прогремел взрыв на заводе по заправке сжиженного газа — взорвался один из газовых баллонов. Об этом сообщает телеканал SNN.
Инцидент произошёл примерно в 18:30 по московскому времени, после чего начался пожар. Спасатели оперативно приступили к ликвидации огня и смогли локализовать возгорание, не дав ему распространиться на соседние цеха и здания.
Уточняется, что в результате взрыва пострадали девять человек: двоих госпитализировали, ещё семерых осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.
Причину происшествия сейчас расследуют специалисты пожарной службы, как уточняет источник.
При этом телеканал не сообщает, о каком именно заводе идёт речь.
