Три человека, включая подростков, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали три мирных жителя, среди которых двое 15-летних братьев. Об этом в субботу, 1 ноября, в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в селе Дорогощь FPV-дрон сдетонировал рядом с подростками, в результате чего они получили баротравмы. Их доставили в больницу. Также в селе были повреждены автомобиль и окна частного дома.
В городе Грайворон мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины после атаки FPV-дрона. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. При детонации беспилотника также были повреждены четыре легковых автомобиля. В ходе второй атаки на город загорелась еще одна машина, а во время ее тушения вражеский дрон целенаправленно ударил по автомобилю пожарной части, повредив кабину.
Кроме того, беспилотники повредили кровлю складского помещения в селе Бессоновка, выбили окна в частном доме в хуторе Кургашки, а также нанесли повреждения фасаду и остеклению домовладения в селе Драгунка. В селе Березовка Борисовского района в результате удара FPV-дрона поврежден социальный объект. Информация о последних последствиях уточняется, говорится в сообщении.
Накануне из-за падения обломков беспилотника в Туле ограничили движение транспорта. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, в результате налета никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.