Три человека, включая подростков, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В городе Грайворон мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины после атаки FPV-дрона. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. При детонации беспилотника также были повреждены четыре легковых автомобиля. В ходе второй атаки на город загорелась еще одна машина, а во время ее тушения вражеский дрон целенаправленно ударил по автомобилю пожарной части, повредив кабину.