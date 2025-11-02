Ричмонд
Аэропорты Краснодара и Сочи временно закрыты из-за угрозы атаки БПЛА

В ночь на 2 ноября Краснодарский край подвергся атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае временно приостановили работу всех трёх аэропортов региона. Первым ограничения ввели в аэропорту Геленджика, а чуть позже, около полуночи, к нему присоединились аэропорты Сочи и Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Краснодарском аэропорту ограничения накладываются поверх уже действующего NOTAM — официального уведомления для пилотов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — подчеркнули в Росавиации.

Напомним, что в ночь на 2 ноября Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Главы администраций Туапсе и Геленджика подтвердили работу систем ПВО, в Новороссийске также объявили угрозу нападения БПЛА. Эта ситуация и стала причиной временных ограничений на воздушное движение в регионе.

