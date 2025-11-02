Ричмонд
Sky News: в Англии двое мужчин напали с ножом на пассажиров поезда

Правоохранители задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде.

Два человека задержаны по подозрению в нападении в поезде в Англии, сообщает Sky News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от полиции. Правоохранители уточнили, что есть пострадавшие, их число устанавливается.

Инцидент случился в пассажирском составе, который следовал в город Хантингдон.

«Транспортная полиция сообщила, что реагирует на инцидент в поезде, направлявшемся в Хантингдон, “где несколько человек получили ножевые ранения”. Два человека задержаны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина, вооружённый ружьём и арбалетом, ранил двух женщин в городе Лидсе, который находится на севере Британии.