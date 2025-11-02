Американские военные готовятся к силовой операции в Нигерии по указанию Трампа.
Военное ведомство США готовится к силовой операции в Нигерии по указанию президента Дональда Трампа. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в соцсетях.
«Департамент войны» готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния", — написал Хегсет в соцсетях.
Угроза военного вмешательства США в Нигерию следует из серии заявлений президента Трампа о защите христианского населения страны от атак радикальных группировок. Ранее Трамп приказал военному ведомству подготовить возможные меры против исламских экстремистов в Нигерии и пригрозил прекращением американской помощи стране в случае продолжения насилия в отношении христиан.