Военное ведомство США готовится к силовой операции в Нигерии

Угроза военного вмешательства США в Нигерию следует из серии заявлений президента Трампа о защите христианского населения страны от атак радикальных группировок. Ранее Трамп приказал военному ведомству подготовить возможные меры против исламских экстремистов в Нигерии и пригрозил прекращением американской помощи стране в случае продолжения насилия в отношении христиан.