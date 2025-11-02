Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военное ведомство США готовится к силовой операции в Нигерии

Военное ведомство США готовится к силовой операции в Нигерии по указанию президента Дональда Трампа. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в соцсетях.

Американские военные готовятся к силовой операции в Нигерии по указанию Трампа.

Военное ведомство США готовится к силовой операции в Нигерии по указанию президента Дональда Трампа. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в соцсетях.

«Департамент войны» готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния", — написал Хегсет в соцсетях.

Угроза военного вмешательства США в Нигерию следует из серии заявлений президента Трампа о защите христианского населения страны от атак радикальных группировок. Ранее Трамп приказал военному ведомству подготовить возможные меры против исламских экстремистов в Нигерии и пригрозил прекращением американской помощи стране в случае продолжения насилия в отношении христиан.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше