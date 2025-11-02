Мэр Геленджика Богодистов рассказал о работе ПВО в городе

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны.
Сообщение появилось около 23:53 в Telegram-канале главы региона.
Богодистов предупредил о запрете фотографий и публикации материалов о работе ПВО и спецслужб, поскольку это может осложнить их работу. Одновременно он призвал горожан укрыться в помещениях без окон.
«Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, сохраняйте спокойствие», — написал Богодистов.
Этой ночью воздушные гавани Краснодара и Сочи были временно закрыты из-за объявления беспилотной опасности в регионах.
Ранее, из-за сигнала «Беспилотная опасность», объявленного в Краснодарском крае вечером 1 ноября, воздушная гавань Геленджика была временно закрыта. Для обеспечения безопасности в аэропорту оперативно ввели ограничительные меры.