Мэр Геленджика Богодистов рассказал о работе ПВО в городе

В Геленджике в целях безопасности работала ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Сообщение появилось около 23:53 в Telegram-канале главы региона.

Богодистов предупредил о запрете фотографий и публикации материалов о работе ПВО и спецслужб, поскольку это может осложнить их работу. Одновременно он призвал горожан укрыться в помещениях без окон.

«Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, сохраняйте спокойствие», — написал Богодистов.

Этой ночью воздушные гавани Краснодара и Сочи были временно закрыты из-за объявления беспилотной опасности в регионах.

Ранее, из-за сигнала «Беспилотная опасность», объявленного в Краснодарском крае вечером 1 ноября, воздушная гавань Геленджика была временно закрыта. Для обеспечения безопасности в аэропорту оперативно ввели ограничительные меры.