В Туапсе из-за падения БПЛА повреждена портовая инфраструктура

В ночь на 2 ноября Краснодарский край подвергся атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе зафиксированы инциденты с падением БПЛА, которые повлекли за собой повреждения объектов портовой инфраструктуры. По информации оперштаба Краснодарского края, в результате этих событий произошло возгорание на территории поражённых объектов.

На данный момент подтверждений о пострадавших среди людей не поступало. Специалисты и экстренные службы продолжают работу по устранению последствий и обеспечению безопасности в районе происшествия.

Власти региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями для получения актуальной информации. Ранее сообщалось, что аэропорты Краснодара и Сочи временно закрыты из-за угрозы атаки БПЛА.

Напомним, что в ночь на 2 ноября Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Главы администраций Туапсе и Геленджика официально подтвердили, что были задействованы системы противовоздушной обороны.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
