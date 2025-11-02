В Туапсе из-за падения БПЛА повреждена портовая инфраструктура

В Туапсе зафиксированы инциденты с падением БПЛА, которые повлекли за собой повреждения объектов портовой инфраструктуры. По информации оперштаба Краснодарского края, в результате этих событий произошло возгорание на территории поражённых объектов.
На данный момент подтверждений о пострадавших среди людей не поступало. Специалисты и экстренные службы продолжают работу по устранению последствий и обеспечению безопасности в районе происшествия.
Власти региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями для получения актуальной информации. Ранее сообщалось, что аэропорты Краснодара и Сочи временно закрыты из-за угрозы атаки БПЛА.
Напомним, что в ночь на 2 ноября Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Главы администраций Туапсе и Геленджика официально подтвердили, что были задействованы системы противовоздушной обороны.