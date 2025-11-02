Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб Кубани: В Туапсе произошёл пожар в порту после атаки дрона

Силы противовоздушной обороны отражают атаку дронов над Туапсе в Краснодарском крае. Согласно оперативной информации, несколько БПЛА были сбиты, однако в результате их падения произошли повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

Источник: Life.ru

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, на месте работают экстренные службы, которые локализуют последствия инцидента. Подробности о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняются.

Также этой ночью система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Геленджиком. После 23:30 в небе над городом прогремело от пяти до семи взрывов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше