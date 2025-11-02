Оперштаб Кубани: В Туапсе произошёл пожар в порту после атаки дрона

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, на месте работают экстренные службы, которые локализуют последствия инцидента. Подробности о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняются.
Также этой ночью система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Геленджиком. После 23:30 в небе над городом прогремело от пяти до семи взрывов.
