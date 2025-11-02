Ричмонд
Обломки БПЛА повредили портовую инфраструктуру в Туапсе, началось возгорание

В результате падения обломков БПЛА в Туапсе, была повреждена портовая инфраструктура, началось возгорание, сообщает оперштаб Краснодарского края. Информации о пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

В связи с риском атаки БПЛА на регионы России в ночь на 2 ноября в аэропортах Краснодара, Сочи, а также Саратова, Пензы и Самары действуют ограничения на полеты.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
