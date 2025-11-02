Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фургон взорвался во дворе отеля в Финляндии, двое погибли

Два человека погибли в результате взрыва фургона во дворе отеля в области Северное Саво в Финляндии. Инцидент произошел 1 ноября 2025 года, сообщает финское информационное агентство Yle. Полиция не исключает криминальную версию произошедшего.

Из-за взрыва персонал и гостей отеля эвакуировали, отметило издание Yle.

Два человека погибли в результате взрыва фургона во дворе отеля в области Северное Саво в Финляндии. Инцидент произошел 1 ноября 2025 года, сообщает финское информационное агентство Yle. Полиция не исключает криминальную версию произошедшего.

«У нас нет определенной информации о погибших, но их не более двух. Мы пока не можем исключить или подтвердить возможность совершения преступления», — сказал порталу старший сержант полицейского управления Восточной Финляндии Тони Рейникайнен.

По данным Yle, взорвавшийся фургон принадлежал рабочим, которые остановились в отеле. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя причины взрыва и личности погибших.