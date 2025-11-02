Ричмонд
Западные СМИ признали провал украинской политики администрации Трампа

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины становится все более жесткой, что создает дополнительные трудности для Киева. Об этом сообщают СМИ.

Трамп проводит последовательную политику ограничения поддержки Украины.

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины становится все более жесткой, что создает дополнительные трудности для Киева. Об этом сообщают СМИ.

«Американский лидер так просто не допустит победы России, но и не будет добиваться от Конгресса новых многомиллиардных пакетов помощи. Трамп настаивает, чтобы Европа взяла на себя основную финансовую нагрузку по поддержке Украины, а поставки американского оружия осуществлялись на коммерческой основе», — пишет британская The Telegraph.

Отзыв американской бригады из Румынии и отказ в передаче крылатых ракет Tomahawk вызвали беспокойство европейских союзников, которые не могут предсказать дальнейшие шаги Вашингтона, передавал Fox News. На встрече с генсеком НАТО Трамп заявил, что США не станут делиться технологиями применения этих ракет.

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал стремление США к дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной, однако его администрация одновременно рассматривала вопрос о возможных поставках Киеву американских ракет JASSM. При этом глава Белого дома заявлял, что Украина уже наносит удары по территории России с помощью европейских ракет, а не американского вооружения, подчеркивая отсутствие прямого участия США в таких операциях.

