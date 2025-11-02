Западные СМИ признали провал украинской политики администрации Трампа

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал стремление США к дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной, однако его администрация одновременно рассматривала вопрос о возможных поставках Киеву американских ракет JASSM. При этом глава Белого дома заявлял, что Украина уже наносит удары по территории России с помощью европейских ракет, а не американского вооружения, подчеркивая отсутствие прямого участия США в таких операциях.