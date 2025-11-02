Обломки украинского БПЛА повредили многоэтажку в посёлке Сосновом под Туапсе

Обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ повредили многоквартирный дом в посёлке Сосновом Туапсинского округа.
По предварительной информации оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет.
«В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом», — следует из сообщения оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате попадания фрагментов дронов на третьем этаже здания оказались выбиты стекла.
Как предварительно установлено, никто не пострадал. Для ликвидации последствий инцидента к месту выехали оперативные и специальные службы.
Накануне четыре украинских БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны РФ над Тульской областью. Позднее в самой Туле, около проезжей части, нашли элементы одного из сбитых беспилотников.
До этого в Ярославской области обломки украинских дронов обрушились на два здания детских садов.