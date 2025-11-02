Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки украинского БПЛА повредили многоэтажку в посёлке Сосновом под Туапсе

Обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Туапсинском районе, выбиты стёкла.

Источник: Комсомольская правда

Обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ повредили многоквартирный дом в посёлке Сосновом Туапсинского округа.

По предварительной информации оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет.

«В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом», — следует из сообщения оперштаба в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате попадания фрагментов дронов на третьем этаже здания оказались выбиты стекла.

Как предварительно установлено, никто не пострадал. Для ликвидации последствий инцидента к месту выехали оперативные и специальные службы.

Накануне четыре украинских БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны РФ над Тульской областью. Позднее в самой Туле, около проезжей части, нашли элементы одного из сбитых беспилотников.

До этого в Ярославской области обломки украинских дронов обрушились на два здания детских садов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше