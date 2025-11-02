Ричмонд
В Сочи объявили ракетную опасность

В Сочи объявлена ракетная опасность и приведена в действие система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в ночь на 2 ноября. Все экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности.

Источник: Life.ru

Градоначальник призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие. Особые рекомендации получили те, кто проживает рядом с береговой линией: им ни в коем случае нельзя выходить на улицу, нужно находиться в защищённых помещениях без окон.

Прошунин также попросил очевидцев «воздерживаться от съёмки и публикации в соцсетях» работы ПВО, беспилотников, их обломков, а также действий спецслужб. Отмену сигнала объявят, когда обстановка в городе стабилизируется.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.