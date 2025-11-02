В Туапсе обломки дрона ВСУ попали в жилой дом

«Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стёкла. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Угрозы для жителей нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в Туапсе после атаки дронов начался пожар в порту. Несколько беспилотников удалось сбить силам ПВО, однако один из них повредил инфраструктуру, вызвав возгорание.
