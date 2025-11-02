Обломки украинского БПЛА повредили жилой дом в Туапсинском районе

В поселке Сосновый Туапсинского района обломки украинского беспилотника (БПЛА) упали на жилой дом, повредив несколько квартир на третьем этаже. Об этом стало известно в воскресенье, 2 ноября.
В результате падения обломков выбило стекла в окнах. Предварительно, пострадавших среди жильцов нет. На месте работают экстренные службы.
Жители Туапсе сообщают о продолжающейся атаке на город, где системы противовоздушной обороны (ПВО) активно работают, сбивая вражеские дроны. Сообщается о работе ПВО в районе порта, где ранее было зафиксировано возгорание, а также о сбитии целей в Сочи, где объявлена ракетная опасность, передает Telegram-канал Shot.
31 октября обломки вражеского беспилотного летательного аппарата упали на территорию ТЭЦ в Орле. В результате произошедшего повредилось оборудование электростанции.
30 октября украинские военные также атаковали дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области.