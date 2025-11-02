Получивший 11 тысяч лет основатель криптобиржи Thodex умер в тюрьме в Турции

Фарук Фатих Озер возглавлял Thodex с момента её основания в 2017 году до краха в 2021-м. После закрытия биржи он покинул Турцию и бежал в Албанию, где его задержали в 2022 году. В начале 2023 года Озера экстрадировали обратно в Турцию.