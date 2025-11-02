Ричмонд
Кремль прокомментировал «просьбы Мадуро к Путину об отправке ракет и самолетов»

Россия осуществляет контакты с Венесуэлой в рамках договорных обязательств между странами. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о возможной просьбе венесуэльского лидера Николаса Мадуро к президенту России Владимиру Путину о поставках вооружений.

Москва подтвердила контакты с Каракасом по договорным обязательствам.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал представитель Кремля.

21 октября Госдума ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что ратификация очень важна в условиях беспрецедентного силового, в том числе прямого военного давления на Венесуэлу со стороны США, передавал ТАСС.

Ранее глава Венесуэлы направил президенту Российской Федерации обращение с просьбой о предоставлении ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированной авиационной техники. Данная инициатива венесуэльского лидера связана с наращиванием военного присутствия Соединенных Штатов в Карибском регионе.

