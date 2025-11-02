Кремль прокомментировал «просьбы Мадуро к Путину об отправке ракет и самолетов»

21 октября Госдума ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что ратификация очень важна в условиях беспрецедентного силового, в том числе прямого военного давления на Венесуэлу со стороны США, передавал ТАСС.