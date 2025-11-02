Ричмонд
Два человека погибли при взрыве фургона у отеля в Финляндии

Взрыв прогремел на юго-востоке Финляндии во дворе одного из отелей региона Северное Саво. По данным порталаYle, фургон, принадлежавший рабочим, остановился у гостиницы и внезапно вспыхнул, после чего раздался мощный взрыв. Два человека погибли на месте.

Источник: Life.ru

«У нас нет точной информации о погибших, но их не более двух. Мы пока не можем исключить или подтвердить возможность совершения преступления», — заявил старший сержант полиции Восточной Финляндии Тони Рейникайнен.

После происшествия персонал и гости отеля были срочно эвакуированы. Полиция оцепила территорию, место ЧП обследуют сапёры и следователи.

Ранее Life.ru писал, что взрыв автомобиля произошёл рядом с резиденцией экс-премьера Франции Себастьена Лекорню в Париже. Машина вспыхнула во время встречи политика с коллегами, но никто не пострадал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.